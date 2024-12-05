Лига Европы УЕФА: Билеты для болельщиков "Карабаха" на выездной матч с "Эльфсборгом" поступят в продажу завтра

Билеты для болельщиков "Карабаха" на выездной матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в Швеции против местного "Эльфсборга" поступят в продажу завтра.

Билеты для болельщиков "Карабаха" на выездной матч 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в Швеции против местного "Эльфсборга" поступят в продажу завтра.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе агдамского клуба.

Фанаты смогут приобрести билеты на сайте iTicket.az завтра с 12:00.

Болельщики должны обменять купленные ваучеры на билеты в день матча с 16:00 до 18:00 в информационном отделе отеля Scandic Plaza Borås (Allégatan 3, 503 32 Borås, Sweden), стоимость билетов составляет 30 манатов.

Отметим, что матч "Эльфсборг" - "Карабах" состоится 12 декабря, старт запланирован на 00:00 по бакинскому времени.