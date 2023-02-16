Лига Европы УЕФА: "Барселона" примет "Манчестер Юнайтед"

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , один из самых интригующих матчей пройдет на "Камп Ноу", где испанская "Барселона" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".

Не менее интересной будет противостояние итальянского "Ювентуса", который является одним из фаворитов турнира, с французским "Нантом".

Лига Европы УЕФА

Первые встречи

21:45. "Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Берлин, Германия)

21:45. "Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

21:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия)

21:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Ренн" (Франция)

00:00. "Байер" (Леверкузен, Германия) – "Монако" (Франция)

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция)

00:00. "Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)

00:00. "Спортинг" (Португалия) – "Мидтьюлланд" (Дания)