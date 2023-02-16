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Лига Европы УЕФА: "Барселона" примет "Манчестер Юнайтед"

Лига Европы УЕФА: "Барселона" примет "Манчестер Юнайтед" Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
16 февраля 2023 г. 07:15
Лига Европы УЕФА: Барселона примет Манчестер Юнайтед

Сегодня будет дан старт раунду плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, один из самых интригующих матчей пройдет на "Камп Ноу", где испанская "Барселона" будет принимать английский "Манчестер Юнайтед".

Не менее интересной будет противостояние итальянского "Ювентуса", который является одним из фаворитов турнира, с французским "Нантом".

Лига Европы УЕФА

Первые встречи

21:45. "Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Берлин, Германия)

21:45. "Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

21:45. "Зальцбург" (Австрия) - "Рома" (Италия)

21:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Ренн" (Франция)

00:00. "Байер" (Леверкузен, Германия) – "Монако" (Франция)

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Нант" (Франция)

00:00. "Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)

00:00. "Спортинг" (Португалия) – "Мидтьюлланд" (Дания)

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Версия на азербайджанском языке UEFA Avropa Liqası: “Barselona” “Mançester Yunayted”lə qarşılaşacaq

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