О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала

Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу
Футбол
8 апреля 2021 г. 08:26
Лига Европы: Стартуют матчи 1/4  финала

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, английский "Манчестер Юнайтед" будет играть в гостях с "Гранадой", а "Арсенал" в Лондоне примет чешскую "Славию" (Прага).

Интересный матч дня пройдет в Нидерландах, в котором "Аякс" и "Рома" будут бороться за путевку в полуфинал.

Лига Европы, 1/4 финала

Первые игры

23:00. "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

23:00. "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания).

Отметим, что ответные матчи этого этапа состоятся 15 апреля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqasında 1/4 final mərhələsi başlayır

Новости партнеров

Самое читаемое

В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
В ряде городов Азербайджана вновь закрываются школы
1 апреля 2021 г. 15:40
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
Брайза: Растущая азербайджано-туркменская дружба открывает новые возможности для Каспийского региона
1 апреля 2021 г. 19:11
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
Стало известно, в чем обвиняют экс-главу аппарата ИВ Баку
3 апреля 2021 г. 14:36
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за сегодня
4 апреля 2021 г. 15:20
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
Министр о причинах закрытия школ в ряде городов и районов
1 апреля 2021 г. 16:16
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
Ахмед Ахмедзаде освобожден от должности
2 апреля 2021 г. 15:28
BBC Україна: Чьи Искандеры обстреливали Карабах?
BBC Україна: "Чьи "Искандеры" обстреливали Карабах?"
4 апреля 2021 г. 14:32
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
Коротченко: В отношениях России и Азербайджана нет абсолютно никаких проблем
4 апреля 2021 г. 16:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi