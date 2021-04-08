Лига Европы: Стартуют матчи 1/4 финала

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу

Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, английский "Манчестер Юнайтед" будет играть в гостях с "Гранадой", а "Арсенал" в Лондоне примет чешскую "Славию" (Прага).

Интересный матч дня пройдет в Нидерландах, в котором "Аякс" и "Рома" будут бороться за путевку в полуфинал.

Лига Европы, 1/4 финала

Первые игры

23:00. "Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

23:00. "Арсенал" (Англия) - "Славия" (Прага, Чехия)

23:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия)

23:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Вильярреал" (Испания).

Отметим, что ответные матчи этого этапа состоятся 15 апреля.