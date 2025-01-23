Лига Европы: Начался второй тайм матча "Карабах" - ФКСБ

Начался второй тайм матча VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).
Как сообщает Report, первый тайм встречи, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 2:2.
Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.
Завершился первый тайм матча VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и румынским ФКСБ.
Как сообщает Report, команды отправились на перерыв при счете 2:2.
Так, на 45+4 минуте игрок румынской команды Давид Микулеску своим голом сравнял счет.
В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) забит третий гол.
Как сообщает Report, агдамский клуб вышел вперед со счетом 2:1.
На 41-й минуте автогол в составе гостей забил Дава Джойским.
В матче VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) открыт счет.
Как сообщает Report, на 2-й минуте игры Леандро Андраде вывел агдамский клуб вперед.
На 7-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Адриана Шута (1:1).
Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).
Как сообщает
Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.
Фото: Мухаммед Агаев