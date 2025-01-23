Лига Европы: Начался второй тайм матча "Карабах" - ФКСБ

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Начался второй тайм матча VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Как сообщает Report, первый тайм встречи, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 2:2.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.

22:43

Завершился первый тайм матча VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и румынским ФКСБ.

Как сообщает Report, команды отправились на перерыв при счете 2:2.

Так, на 45+4 минуте игрок румынской команды Давид Микулеску своим голом сравнял счет.





22:33

В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) забит третий гол.

Как сообщает Report, агдамский клуб вышел вперед со счетом 2:1.

На 41-й минуте автогол в составе гостей забил Дава Джойским.





22:08

В матче VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) открыт счет.

Как сообщает Report, на 2-й минуте игры Леандро Андраде вывел агдамский клуб вперед.

На 7-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Адриана Шута (1:1).







21:45

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Как сообщает Report , встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.



Фото: Мухаммед Агаев