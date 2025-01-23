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Лига Европы: Начался второй тайм матча "Карабах" - ФКСБ

Лига Европы: Начался второй тайм матча "Карабах" - ФКСБ Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).
Футбол
23 января 2025 г. 23:04
Лига Европы: Начался второй тайм матча Карабах - ФКСБ

Начался второй тайм матча VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Как сообщает Report, первый тайм встречи, проходящей на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился со счетом 2:2.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.

22:43

Завершился первый тайм матча VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и румынским ФКСБ.

Как сообщает Report, команды отправились на перерыв при счете 2:2.

Так, на 45+4 минуте игрок румынской команды Давид Микулеску своим голом сравнял счет.

22:33

В матче VII тура Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) забит третий гол.

Как сообщает Report, агдамский клуб вышел вперед со счетом 2:1.

На 41-й минуте автогол в составе гостей забил Дава Джойским.

22:08

В матче VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния) открыт счет.

Как сообщает Report, на 2-й минуте игры Леандро Андраде вывел агдамский клуб вперед.

На 7-й минуте гости сравняли счет благодаря голу Адриана Шута (1:1).


21:45

Стартовал матч VII тура общего этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и ФКСБ (Румыния).

Как сообщает Report, встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Главным судьей игры выступает словацкий рефери Филип Глова.

Фото: Мухаммед Агаев

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Версия на азербайджанском языке ФотоAvropa Liqası: "Qarabağ" - FCSB oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-5

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