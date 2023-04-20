Лига Европы: Станут известны все участники полуфинала

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финального раунда Лиги Европы УЕФА.

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финального раунда Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, станут известны все участники полуфинала.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные игры

20 апреля

23:00. "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Первая игра - 2:2.

23:00. "Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)

Первая игра - 0:1.

23:00. "Унион" (Бельгия) – "Байер" (Германия)

Первая игра - 1:1.

23:00. "Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Первая игра - 0:1.

Отметим, что в полуфинале сойдутся победители команд "Спортинг" - "Ювентус"/"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" и "Рома" - "Фейеноорд"/"Унион" - "Байер".