Лига Европы: Станут известны все участники полуфинала

Сегодня состоятся ответные матчи 1/4 финального раунда Лиги Европы УЕФА.
Как передает Report, станут известны все участники полуфинала.
Лига Европы УЕФА
1/4 финала, ответные игры
20 апреля
23:00. "Севилья" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Первая игра - 2:2.
23:00. "Спортинг" (Португалия) – "Ювентус" (Италия)
Первая игра - 0:1.
23:00. "Унион" (Бельгия) – "Байер" (Германия)
Первая игра - 1:1.
23:00. "Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Первая игра - 0:1.
Отметим, что в полуфинале сойдутся победители команд "Спортинг" - "Ювентус"/"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" и "Рома" - "Фейеноорд"/"Унион" - "Байер".