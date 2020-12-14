Лига Европы: Станут известны все пары 1/16 финала

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 15:00 по московскому времени.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 16:00 по бакинскому времени.

Как передает Report, определены две корзины: в первую попали 12 победителей групп и четыре лучших клуба из числа тех, кто финишировал третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Во второй - все остальные клубы.

Не смогут играть в 1/16 команды из одной страны и игравшие в одном квартете на групповом этапе Лиги Европы.

Сеяные победители групп ответные матчи 1/16 финала проведут на своем поле.

Сеяные:

"Арсенал" (ENG)

"Аякс" (NED)*

"Байер" (GER)

"Брюгге" (BEL)*

"Вильяреал" (ESP)

"Динамо" Загреб (CRO)

"Лестер" (ENG)

"Манчестер Юнайтед" (ENG)*

"Милан" (ITA)

"Наполи" (ITA)

ПСВ (NED)

"Рейнджерс" (SCO)

"Рома" (ITA)

"Тоттенхэм" (ENG)

"Хоффенхайм" (GER)

"Шахтер" (UKR)*

Несеяные:

"Антверпен" (BEL)

"Бенфика" (POR)

"Брага" (POR)

"Вольфсберг" (AUT)

"Гранада" (ESP)

"Динамо" Киев (UKR)*

"Зальцбург" (AUT)*

"Краснодар" (RUS)*

"Лилль" (FRA)

"Маккаби" Тель-Авив (ISR)

"Мольде" (NOR)

"Олимпиакос" (GRE)*

"Реал Сосьедад" (ESP)

"Славия" (CZE)

"Црвена Звезда" (SRB)

"Янг Бойз" (SUI)

* Перешли из Лиги чемпионов

Расписание матчей:

Первые матчи: 18 февраля.

Ответные матчи: 25 февраля.