Лига Европы: Станут известны все пары 1/16 финала

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало в 16:00 по бакинскому времени.
Как передает Report, определены две корзины: в первую попали 12 победителей групп и четыре лучших клуба из числа тех, кто финишировал третьими на групповом этапе Лиги чемпионов. Во второй - все остальные клубы.
Не смогут играть в 1/16 команды из одной страны и игравшие в одном квартете на групповом этапе Лиги Европы.
Сеяные победители групп ответные матчи 1/16 финала проведут на своем поле.
Сеяные:
"Арсенал" (ENG)
"Аякс" (NED)*
"Байер" (GER)
"Брюгге" (BEL)*
"Вильяреал" (ESP)
"Динамо" Загреб (CRO)
"Лестер" (ENG)
"Манчестер Юнайтед" (ENG)*
"Милан" (ITA)
"Наполи" (ITA)
ПСВ (NED)
"Рейнджерс" (SCO)
"Рома" (ITA)
"Тоттенхэм" (ENG)
"Хоффенхайм" (GER)
"Шахтер" (UKR)*
Несеяные:
"Антверпен" (BEL)
"Бенфика" (POR)
"Брага" (POR)
"Вольфсберг" (AUT)
"Гранада" (ESP)
"Динамо" Киев (UKR)*
"Зальцбург" (AUT)*
"Краснодар" (RUS)*
"Лилль" (FRA)
"Маккаби" Тель-Авив (ISR)
"Мольде" (NOR)
"Олимпиакос" (GRE)*
"Реал Сосьедад" (ESP)
"Славия" (CZE)
"Црвена Звезда" (SRB)
"Янг Бойз" (SUI)
* Перешли из Лиги чемпионов
Расписание матчей:
Первые матчи: 18 февраля.
Ответные матчи: 25 февраля.