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Лига Европы: Станут известны потенциальные соперники "Нефтчи"

Лига Европы: Станут известны потенциальные соперники "Нефтчи" Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу.
Футбол
2 августа 2021 г. 07:51
Лига Европы: Станут известны потенциальные соперники Нефтчи

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, своего возможного соперника узнает и азербайджанский "Нефтчи", которому в 3-м раунде предстоит сыграть с финским ХИК.

Нынешняя жеребьевка ЛЕ отличается от предыдущих. Так, потенциальным противником бакинцев, которые перед жеребьевкой оказались в корзине 3, может стать один из клубов из корзин 1 и 4.

В 1-й корзине (приоритет 1) расположились следующие команды: "Алкмаар" (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Заря" (Украина), "Антверпен" (Бельгия), "Штурм" (Австрия) и "Раннерс" (Дания).

Из 2-й корзины (приоритет 2) в соперники может достаться один из проигравших пары 3-го раунда квалификации ЛЧ: "Динамо" (Загреб, Хорватия)/"Легия" (Польша), "Ференцварош" (Венгрия)/"Славия" (Прага, Чехия), "Олимпиакос" (Греция)/"Лудогорец" (Болгария), ЧФР (Румыния)/"Янг Бойз" (Швейцария), "Црвена Звезда" (Сербия)/"Шериф" (Молдова), "Мальме" (Швеция)/"Рейнджерс" (Шотландия).

Три команды из 3-й корзины получат в соперники три команды из 1-й, а оставшиеся 2 - из 2-й.

Жеребьевка начнется в 13:00.

Матчи плей-офф раунда в ЛЕ пройдут 19 и 26 августа.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Neftçi"nin potensial rəqibləri bəlli olur

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