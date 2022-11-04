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Лига Европы: Стали известны следующие участники плей-офф

Лига Европы: Стали известны следующие участники плей-офф Проходит VI тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
4 ноября 2022 г. 00:36
Лига Европы: Стали известны следующие участники плей-офф

Проходит VI тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в четырех группах уже завершены встречи, еще четыре команды вышли в следующий этап.

В группе F в плей-офф прошли датский "Митьюлланд" и нидерландский "Фейеноорд", в группе G - французский "Нант", а в группе H - "Монако".

Ранее выход из группы обеспечили "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Ренн" (Франция), "Бетис" (Испания), "Юнион" (Бельгия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фрайбург" (Германия) и "Ференцварош" (Венгрия).

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, VI тур

3 ноября

Группа Е

"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1

"Шериф" (Молдова) - "Омония" (Кипр) - 1:0

Группа F

"Митьюлланд" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 1:0

Группа G

"Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия) - 1:1

"Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) - 0:2

Группа Н

"Трабзонспор" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0

"Монако" (Франция) - "Црвена звезда" (Сербия) - 4:1

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