Лига Европы: Стали известны следующие участники плей-офф

Проходит VI тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.
В группе F в плей-офф прошли датский "Митьюлланд" и нидерландский "Фейеноорд", в группе G - французский "Нант", а в группе H - "Монако".
Ранее выход из группы обеспечили "Арсенал" (Англия), ПСВ (Нидерланды), "Фенербахче" (Турция), "Ренн" (Франция), "Бетис" (Испания), "Юнион" (Бельгия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фрайбург" (Германия) и "Ференцварош" (Венгрия).
Лига Европы УЕФА
Групповой этап, VI тур
3 ноября
Группа Е
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:1
"Шериф" (Молдова) - "Омония" (Кипр) - 1:0
Группа F
"Митьюлланд" (Дания) - "Штурм" (Австрия) - 2:0
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) - 1:0
Группа G
"Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия) - 1:1
"Олимпиакос" (Греция) - "Нант" (Франция) - 0:2
Группа Н
"Трабзонспор" (Турция) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:0
"Монако" (Франция) - "Црвена звезда" (Сербия) - 4:1