Лига Европы: Стали известны претенденты на звание игрока недели

Пресс-служба Лиги Европы на официальном сайте турнира опубликовала список номинантов на звание лучшему игроку недели по итогам завершившихся ответных встреч 1/4 финала

Пресс-служба Лиги Европы на официальном сайте турнира опубликовала список номинантов на звание лучшему игроку недели по итогам завершившихся ответных встреч 1/4 финала.

Как передает Report, среди кандидатов оказались такие футболисты, как полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака, отметившийся голом в матче с пражской "Славией" (4:0), форвард итальянской "Ромы" Эдин Джеко, отличившийся в игре с "Аяксом" (1:1), испанский нападающий "Вильярреала" Жерар Морено, ставший автором одного из голов в игре с загребским "Динамо" (2:1), и защитник "Манчестер Юнайтед" Аарон Ван-Биссака, который помог манкунианцам отыграть на ноль с "Гранадой" (2:0).

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы испанский "Вильярреал" встретится с лондонским "Арсеналом", а "Манчестер Юнайтед" - с итальянской "Ромой". Матчи пройдут 29 апреля и 6 мая.