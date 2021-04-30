Лига Европы: Стал известен игрок недели

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы по итогам первых полуфинальных матчей.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш признан игроком недели в Лиге Европы по итогам первых полуфинальных матчей.

Как сообщает Report, 26-летний португалец забил два гола и сделал две результативные передачи в домашней игре против "Ромы".

Фернандеш в борьбе за награду опередил своего одноклубника Эдинсона Кавани, защитника "Вильярреала" Рауля Альбиоля и нападающего "Арсенала" Николя Пепе.

В первых матчах стадии полуфинала "Вильярреал" одержал победу над "Арсеналом" (2:1), а "МЮ" разгромил "Рому" (6:2).