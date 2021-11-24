Лига Европы: "Спартак" обыграл "Наполи" и вышел на первое место

Футболисты московского "Спартака" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.

Футболисты московского "Спартака" обыграли итальянский "Наполи" со счетом 2:1 в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Москве.

Как передает Report, на первой минуте игры арбитр встречи принял решение назначить пенальти в ворота итальянской команды, который реализовал Александр Соболев (3-я минута), позднее он оформил дубль (28). В составе "Наполи" отличился Элиф Элмас (64).

"Спартак" вышел на первое место в группе C, имея в активе семь очков, "Наполи" находится на второй позиции (7 очков), далее идут польская "Легия" (6) и английский "Лестер" (5). "Легия" и "Лестер" имеют игру в запасе, их матч состоится завтра.