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Лига Европы: Состоится последняя жеребьевка текущего сезона

Лига Европы: Состоится последняя жеребьевка текущего сезона Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге Европы УЕФА.
Футбол
17 марта 2023 г. 08:20
Лига Европы: Состоится последняя жеребьевка текущего сезона

Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.

Определятся пары 1/4 и 1/2 финала, одновременно будет уточнено имя номинального хозяина финального матча.

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись представители одной национальной ассоциации или соперники по групповому турниру.

Первые матчи стадии 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – через неделю. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 18 мая.

Финальный матч турнира состоится 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, столице Венгрии.

Лига Европы УЕФА

1/4 заключительный этап

"Унион" (Бельгия)

"Байер" (Германия)

"Арсенал" (Англия)

"Рим" (Италия)

"Севилья" (Испания)

"Ювентус" (Италия)

"Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Фейеноорд" (Нидерланды).

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