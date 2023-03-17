Лига Европы: Состоится последняя жеребьевка текущего сезона

Сегодня состоится последняя жеребьевка текущего сезона в Лиге Европы УЕФА.
Как сообщает Report, мероприятие в швейцарском Ньоне начнется в 16:00 по бакинскому времени.
Определятся пары 1/4 и 1/2 финала, одновременно будет уточнено имя номинального хозяина финального матча.
На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись представители одной национальной ассоциации или соперники по групповому турниру.
Первые матчи стадии 1/4 финала пройдут 13 апреля, а ответные – через неделю. Полуфинальные матчи пройдут 11 и 18 мая.
Финальный матч турнира состоится 31 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште, столице Венгрии.
Лига Европы УЕФА
1/4 заключительный этап
"Унион" (Бельгия)
"Байер" (Германия)
"Арсенал" (Англия)
"Рим" (Италия)
"Севилья" (Испания)
"Ювентус" (Италия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Фейеноорд" (Нидерланды).