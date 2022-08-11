Лига Европы: Сегодня завершится третий квалификационный раунд

Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день пройдут еще 6 ответных матчей.

Турецкий "Фенербахче" станет гостем чешского "Словачко". В первом поединке в Стамбуле "желто-синие" разгромили соперника со счетом 3:0.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, ответные игры

11 августа

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Марибор" (Словения)

Первая игра - 2:0

21:00. "Словачко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция)

Первая игра - 0:3

21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

Первая игра - 2:0

22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Мальмё" (Швеция)

Первая игра - 0:3

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Олимпиакос" (Греция)

Первая игра - 1:1

23:00. "Партизан" (Сербия) - АЕК (Ларнака, Кипр)

Первая игра - 1:2.

Отметим, что игры стадии плей-офф пройдут 18 и 25 августа.