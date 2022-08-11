Лига Европы: Сегодня завершится третий квалификационный раунд

Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, во второй игровой день пройдут еще 6 ответных матчей.
Турецкий "Фенербахче" станет гостем чешского "Словачко". В первом поединке в Стамбуле "желто-синие" разгромили соперника со счетом 3:0.
Лига Европы УЕФА
III квалификационный раунд, ответные игры
11 августа
20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Марибор" (Словения)
Первая игра - 2:0
21:00. "Словачко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция)
Первая игра - 0:3
21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия)
Первая игра - 2:0
22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Мальмё" (Швеция)
Первая игра - 0:3
22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Олимпиакос" (Греция)
Первая игра - 1:1
23:00. "Партизан" (Сербия) - АЕК (Ларнака, Кипр)
Первая игра - 1:2.
Отметим, что игры стадии плей-офф пройдут 18 и 25 августа.