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Лига Европы: Сегодня завершится третий квалификационный раунд

Лига Европы: Сегодня завершится третий квалификационный раунд Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
11 августа 2022 г. 08:02
Лига Европы: Сегодня завершится третий квалификационный раунд

Сегодня завершится третий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, во второй игровой день пройдут еще 6 ответных матчей.

Турецкий "Фенербахче" станет гостем чешского "Словачко". В первом поединке в Стамбуле "желто-синие" разгромили соперника со счетом 3:0.

Лига Европы УЕФА

III квалификационный раунд, ответные игры

11 августа

20:00. ХИК (Хельсинки, Финляндия) - "Марибор" (Словения)

Первая игра - 2:0

21:00. "Словачко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция)

Первая игра - 0:3

21:00. "Цюрих" (Швейцария) - "Линфилд" (Северная Ирландия)

Первая игра - 2:0

22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Мальмё" (Швеция)

Первая игра - 0:3

22:30. "Слован" (Братислава, Словакия) - "Олимпиакос" (Греция)

Первая игра - 1:1

23:00. "Партизан" (Сербия) - АЕК (Ларнака, Кипр)

Первая игра - 1:2.

Отметим, что игры стадии плей-офф пройдут 18 и 25 августа.

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