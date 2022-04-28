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Лига Европы: Сегодня стартуют полуфиналы

Лига Европы: Сегодня стартуют полуфиналы Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
28 апреля 2022 г. 07:46
Лига Европы: Сегодня стартуют полуфиналы

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, оба матча состоятся в один день и начнутся в 23:00 по бакинскому времени.

Один из фаворитов турнира, немецкий "Лейпциг" примет шотландский "Рейнджерс".

В другом поединке вечера английский "Вест Хэм" в родных стенах примет немецкий "Айнтрахт".

Лига Европы УЕФА, полуфинал

Первые игры

28 апреля

23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

Судья: Бенуа Бастьен (Франция).

Лейпциг, "Ред Булл Арена".

23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия)

Судья: Сардар Гезюбеюк (Нидерланды).

Лондон, стадион "Вест Хэм".

Отметим, что ответные матчи полуфинальной стадии пройдут 5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Bu gün Avropa Liqasında yarımfinal mərhələsinə start veriləcək

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