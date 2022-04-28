Лига Европы: Сегодня стартуют полуфиналы

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, оба матча состоятся в один день и начнутся в 23:00 по бакинскому времени.
Один из фаворитов турнира, немецкий "Лейпциг" примет шотландский "Рейнджерс".
В другом поединке вечера английский "Вест Хэм" в родных стенах примет немецкий "Айнтрахт".
Лига Европы УЕФА, полуфинал
Первые игры
28 апреля
23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Судья: Бенуа Бастьен (Франция).
Лейпциг, "Ред Булл Арена".
23:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия)
Судья: Сардар Гезюбеюк (Нидерланды).
Лондон, стадион "Вест Хэм".
Отметим, что ответные матчи полуфинальной стадии пройдут 5 мая.