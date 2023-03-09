Лига Европы: Сегодня стартуют матчи 1/8 финала

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня стартует 1/8 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, все игры пройдут в один день.

Так, лондонский "Арсенал" станет гостем португальского "Спортинга", а "Манчестер Юнайтед" дома сыграет с испанским "Бетисом". В Италии "Рома" сыграет с испанским "Реал Сосьедад", а "Ювентус" с немецким "Фрайбургом".

Единственный представитель Турции на турнире "Фенербахче" выйдет на матч против испанской "Севильи".

Лига Европы УЕФА

1/8 финала, первые игры

9 марта

21:45. "Унион" Берлин (Германия) - "Унион" (Бельгия)

21:45. "Байер Леверкузен" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия)

21:45. "Спортинг» (Португалия) – «Арсенал» (Англия)

21:45. "Рома" (Италия) – "Реал Сосьедад" (Испания).

00:00. "Севилья" (Испания) - "Фенербахче" (Турция)

00:00. "Ювентус" (Италия) - "Фрайбург" (Германия)

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Бетис" (Испания)

00:00. "Шахтер" Донецк (Украина) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Отметим, что ответные матчи 1/8 финала пройдут 16 марта.