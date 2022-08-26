Лига Европы: Сегодня станут известны соперники "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, церемония в турецком Стамбуле начнется в 15:00 по бакинскому времени.

На мероприятии определятся соперники агдамского "Карабаха".

Корзина 1: "Рома", "Лацио" (оба - Италия), "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" (оба - Англия), "Брага" (Португалия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Динамо" (Киев, Украина), "Олимпиакос" (Греция).

Корзина 2: ПСВ, "Фейеноорд" (оба Нидерланды), "Ренн", "Монако" (оба - Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Карабах" (Азербайджан), "Мальмё" (Швеция), "Лудогорец" (Болгария).

Корзина 3: "Шериф" (Молдова), "Бетис" (Испания), "Мидтюльлан" (Дания), "Будье Глимт" (Норвегия), "Ференцварош" (Венгрия), "Унион" (Берлин), "Фрайбург" (оба - Германия), "Фенербахче" (Турция).

Корзина 4: "Нант" (Франция), ХИК (Финляндия), "Штурм" (Австрия), АЕК (Ларнака), "Омония" (оба - Кипр), "Унион" (Бельгия), "Цюрих" (Швейцария), "Трабзонспор" (Турция).

Отметим, что групповой этап Лиги Европы стартует 8 сентября.