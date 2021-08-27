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Лига Европы: Сегодня состоится жеребьевка группового этапа

Лига Европы: Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Определены все участники группового раунда Лиги Европы. 32 команды распределены по четырем корзинам.
Футбол
27 августа 2021 г. 08:20
Лига Европы: Сегодня состоится жеребьевка группового этапа

Определены все участники группового раунда Лиги Европы. 32 команды распределены по четырем корзинам.

Как передает Report, путем жеребьевки будут сформированы составы восьми групп.

Жеребьевка состоится в городе Стамбул в 14:00 (бакинское время).

Корзина 1: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Корзина 2: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).

Корзина 4: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).

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