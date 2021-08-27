Лига Европы: Сегодня состоится жеребьевка группового этапа

Определены все участники группового раунда Лиги Европы. 32 команды распределены по четырем корзинам.

Определены все участники группового раунда Лиги Европы. 32 команды распределены по четырем корзинам.

Как передает Report, путем жеребьевки будут сформированы составы восьми групп.

Жеребьевка состоится в городе Стамбул в 14:00 (бакинское время).

Корзина 1: «Лион» (Франция), «Наполи» (Италия), «Байер» (Германия), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Лацио» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Монако» (Франция), «Брага» (Португалия).

Корзина 2: «Селтик» (Шотландия), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Лестер» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Локомотив» (Россия), «Генк» (Бельгия), ПСВ (Нидерланды).

Корзина 3: «Марсель» (Франция), «Лудогорец» (Болгария), «Вест Хэм» (Англия), «Реал Сосьедад (Испания), «Бетис» (Испания), «Фенербахче» (Турция), «Спартак» (Россия), «Спарта» Прага (Чехия).

Корзина 4: «Рапид» (Австрия), «Галатасарай» (Турция), «Легия» (Польша), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Штурм» (Австрия), «Брондбю» (Дания), «Антверпен» (Бельгия).