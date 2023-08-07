Лига Европы: Сегодня определится потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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На жеребьевке также определятся потенциальные соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха".
В этом раунде 20 команд образуют 10 пар. Матчи стадии плей-офф состоятся 24-31 августа.
Лига Европы
Стадия плей-офф
1-я группа
"Аякс" (Нидерланды)
ЛАСК (Австрия)
"Абердин" (Шотландия)
"Чукарички" (Сербия)
"Заря" (Луганск, Украина)
"Унион" (Бельгия)
2-я группа
Проигравший пары "Ракув" (Польша)/"Арис" (Лимасол, Кипр)
Проигравший пары "Слован" (Словакия) / "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Проигравший пары АЕК (Греция) / "Динамо" (Загреб, Хорватия)
Проигравший пары "Олимпия" (Словения)/"Галатасарай" (Турция)
Проигравший пары "Копенгаген" (Дания)/"Спарта" (Прага, Чехия)
Проигравший пары "Клаксвик" (Фарерские острова)/ "Мольде" (Норвегия)
3-я группа
Победитель пары "Жальгирис" (Литва)/"Хакен" (Швеция)
Победитель пары "Карабах" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)
Победитель пары "Жрински" (Босния и Герцеговина)/"Брейдаблик" (Исландия)
Победитель пары "Шериф" (Молдова)/БАТЭ (Беларусь)
Победитель пары "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)
4-я группа
"Лугано" (Швейцария)
Победитель пары "Олимпиакос" (Греция)/"Генк" (Бельгия)
Победитель пары "Славия" (Прага, Чехия)/"Днепр-1" (Украина)