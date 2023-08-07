Лига Европы: Сегодня определится потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Сегодня состоится жеребьевка плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , мероприятие, которое будет организовано в швейцарском Ньоне, начнется в 16:00 по бакинскому времени.

На жеребьевке также определятся потенциальные соперники чемпиона Азербайджана "Карабаха".

В этом раунде 20 команд образуют 10 пар. Матчи стадии плей-офф состоятся 24-31 августа.

Лига Европы

Стадия плей-офф

1-я группа

"Аякс" (Нидерланды)

ЛАСК (Австрия)

"Абердин" (Шотландия)

"Чукарички" (Сербия)

"Заря" (Луганск, Украина)

"Унион" (Бельгия)

2-я группа

Проигравший пары "Ракув" (Польша)/"Арис" (Лимасол, Кипр)

Проигравший пары "Слован" (Словакия) / "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Проигравший пары АЕК (Греция) / "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Проигравший пары "Олимпия" (Словения)/"Галатасарай" (Турция)

Проигравший пары "Копенгаген" (Дания)/"Спарта" (Прага, Чехия)

Проигравший пары "Клаксвик" (Фарерские острова)/ "Мольде" (Норвегия)

3-я группа

Победитель пары "Жальгирис" (Литва)/"Хакен" (Швеция)

Победитель пары "Карабах" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия)

Победитель пары "Жрински" (Босния и Герцеговина)/"Брейдаблик" (Исландия)

Победитель пары "Шериф" (Молдова)/БАТЭ (Беларусь)

Победитель пары "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)

4-я группа

"Лугано" (Швейцария)

Победитель пары "Олимпиакос" (Греция)/"Генк" (Бельгия)

Победитель пары "Славия" (Прага, Чехия)/"Днепр-1" (Украина)