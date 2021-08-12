Лига Европы: Сегодня "Нефтчи" проведет гостевой матч с ХИК

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда, под руководством Самира Абасова, в финском городе Хельсинки встретится с клубом ХИК. Поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет судить немецкий рефери турецкого происхождения Дениз Айтекин.

Победитель первого матча между этими командами, который состоялся 3 августа на Bakcell Arena, не определился - 2:2. Поскольку УЕФА отменил правила гола на выезде, при любом ничейном результате потребуется дополнительное время.

Отметим, что Намик Алескаров из "Нефтчи" не сыграет из-за травмы, а Уго Басто не поможет бакинцам из-за коронавирусной инфекции.

Победитель пары встретится с турецким "Фенербахче" в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА

III отборочный раунд, ответный матч

12 августа

20:00. ХИК (Финляндия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судьи: Дениз Айтекин, Кристиан Диец, Маркус Синн, Мартин Петерсен (все - Германия)

"Bolt Arena"

Первая игра - 2:2.