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Лига Европы: Сегодня "Нефтчи" проведет гостевой матч с ХИК

Лига Европы: Сегодня "Нефтчи" проведет гостевой матч с ХИК Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
12 августа 2021 г. 07:57
Лига Европы: Сегодня Нефтчи проведет гостевой матч с ХИК

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда, под руководством Самира Абасова, в финском городе Хельсинки встретится с клубом ХИК. Поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет судить немецкий рефери турецкого происхождения Дениз Айтекин.

Победитель первого матча между этими командами, который состоялся 3 августа на Bakcell Arena, не определился - 2:2. Поскольку УЕФА отменил правила гола на выезде, при любом ничейном результате потребуется дополнительное время.

Отметим, что Намик Алескаров из "Нефтчи" не сыграет из-за травмы, а Уго Басто не поможет бакинцам из-за коронавирусной инфекции.

Победитель пары встретится с турецким "Фенербахче" в плей-офф Лиги Европы.

Лига Европы УЕФА

III отборочный раунд, ответный матч

12 августа

20:00. ХИК (Финляндия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

Судьи: Дениз Айтекин, Кристиан Диец, Маркус Синн, Мартин Петерсен (все - Германия)

"Bolt Arena"

Первая игра - 2:2.

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Версия на английском языке Europa League: Neftchi to play HJK
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Neftçi" bu gün HİK komandasının qonağı olacaq

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