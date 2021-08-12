Лига Европы: Сегодня "Нефтчи" проведет гостевой матч с ХИК

Сегодня "Нефтчи" проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, команда, под руководством Самира Абасова, в финском городе Хельсинки встретится с клубом ХИК. Поединок, который начнется в 20:00 по бакинскому времени, будет судить немецкий рефери турецкого происхождения Дениз Айтекин.
Победитель первого матча между этими командами, который состоялся 3 августа на Bakcell Arena, не определился - 2:2. Поскольку УЕФА отменил правила гола на выезде, при любом ничейном результате потребуется дополнительное время.
Отметим, что Намик Алескаров из "Нефтчи" не сыграет из-за травмы, а Уго Басто не поможет бакинцам из-за коронавирусной инфекции.
Победитель пары встретится с турецким "Фенербахче" в плей-офф Лиги Европы.
Лига Европы УЕФА
III отборочный раунд, ответный матч
12 августа
20:00. ХИК (Финляндия) - "Нефтчи" (Азербайджан)
Судьи: Дениз Айтекин, Кристиан Диец, Маркус Синн, Мартин Петерсен (все - Германия)
"Bolt Arena"
Первая игра - 2:2.