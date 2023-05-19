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Лига Европы: "Рома" стала первым финалистом

Лига Европы: "Рома" стала первым финалистом Итальянская "Рома" стала первым финалистом Лиги Европы УЕФА.
Футбол
19 мая 2023 г. 01:24
Лига Европы: Рома стала первым финалистом

Итальянская "Рома" стала первым финалистом Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, в ответном матче полуфинала римляне на выезде сыграли в нулевую ничью с немецким "Байером" и впервые с 1991 года вышли в финал турнира. В первом матче "Рома" минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.

Лига Европы УЕФА
Полуфиналы, ответные игры
18 мая

23:00. "Байер" (Германия) — "Рома" (Италия) — 0:0
Главный судья: Славко Винчич (Словения)
"Бай Арена", Леверкузен
​​​​​​​Первая игра - 0:1

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