Лига Европы: "Рома" стала первым финалистом

Итальянская "Рома" стала первым финалистом Лиги Европы УЕФА.

Итальянская "Рома" стала первым финалистом Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report , в ответном матче полуфинала римляне на выезде сыграли в нулевую ничью с немецким "Байером" и впервые с 1991 года вышли в финал турнира. В первом матче "Рома" минимально одолела соперника (1:0) благодаря голу 21-летнего полузащитника Эдоардо Бове на 63-й минуте.

Лига Европы УЕФА

Полуфиналы, ответные игры

18 мая

23:00. "Байер" (Германия) — "Рома" (Италия) — 0:0

Главный судья: Славко Винчич (Словения)

"Бай Арена", Леверкузен

​​​​​​​Первая игра - 0:1