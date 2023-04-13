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Лига Европы: "Рома" проиграла "Фейеноорду" 

Лига Европы: "Рома" проиграла "Фейеноорду"  Итальянская "Рома" потерпела поражение в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы против нидерландского "Фейеноорда".
Футбол
13 апреля 2023 г. 23:03
Лига Европы: Рома проиграла Фейеноорду 

Итальянская "Рома" потерпела поражение в первом матче четвертьфинала футбольной Лиги Европы против нидерландского "Фейеноорда".

Как передает Report, игра, прошедшая в Роттердаме, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил полузащитник Матс Виффер с передачи нападающего Уссамы Идрисси.

На 43-й минуте футболист итальянского клуба Лоренцо Пеллегрини не реализовал пенальти.

Ответная игра, по итогам которой станет известна команда, которая получит путевку в полуфинал турнира, пройдет в Риме 20 апреля.

13 апреля пройдут еще три четвертьфинальных поединка Лиги Европы: "Манчестер Юнайтед" - "Севилья", "Ювентус" - "Спортинг" и "Байер" - "Юнион".

Напомним, в сезоне-2022/23 победителем Лиги Европы стал немецкий "Айнтрахт", который в финале нанес поражение шотландскому "Рейнджерс" - 1:1, 5:4 пен.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Roma" səfərdə "Feyenoord"a uduzub

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