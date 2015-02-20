​Лига Европы. Результаты 1/16 финала

20 февраля, 2015 02:59

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу, передает Report. Лига Европы. 1/16 финала. "Генгам" (Франция) — "Динамо" (Украина) — 2:1 "Днепр" (Украина) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:0 "Янг Бойз" (Швейцария) — "Эвертон" (Англия) — 1:4 "Торино" (Италия) — "Атлетик" (Испания) — 2:2 "Вольфсбург" (Германия) — "Спортинг" (Португалия) — 2:0 "Ольборг" (Дания) — "Брюгге" (Бельгия) — 1:3 "Трабзонспор" (Турция) — "Наполи" (Италия) — 0:4 "Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды) — 1:1 ПСВ (Нидерланды) — "Зенит" (Россия) — 0:1 "Аякс" (Нидерланды) — "Легия" (Польша) — 1:0 "Севилья" (Испания) — "Боруссия" (Германия) — 1:0 "Андерлехт" (Бельгия) — "Динамо" (Россия) — 0:0 "Вильярреал" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) — 2:1 "Ливерпуль" (Англия) — "Бешикташ" (Турция) — 1:0 "Тоттенхэм" (Англия) — "Фиорентина" (Италия) — 1:1 "Селтик" (Шотландия) — "Интер" (Италия) — 3:3 Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут неделей позже, в ближайший четверг, 26 февраля.