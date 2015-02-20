​Лига Европы. Результаты 1/16 финала

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы по футболу, передает Report.
Лига Европы. 1/16 финала.
"Генгам" (Франция) — "Динамо" (Украина) — 2:1
"Днепр" (Украина) — "Олимпиакос" (Греция) — 2:0
"Янг Бойз" (Швейцария) — "Эвертон" (Англия) — 1:4
"Торино" (Италия) — "Атлетик" (Испания) — 2:2
"Вольфсбург" (Германия) — "Спортинг" (Португалия) — 2:0
"Ольборг" (Дания) — "Брюгге" (Бельгия) — 1:3
"Трабзонспор" (Турция) — "Наполи" (Италия) — 0:4
"Рома" (Италия) — "Фейеноорд" (Нидерланды) — 1:1
ПСВ (Нидерланды) — "Зенит" (Россия) — 0:1
"Аякс" (Нидерланды) — "Легия" (Польша) — 1:0
"Севилья" (Испания) — "Боруссия" (Германия) — 1:0
"Андерлехт" (Бельгия) — "Динамо" (Россия) — 0:0
"Вильярреал" (Испания) — "Зальцбург" (Австрия) — 2:1
"Ливерпуль" (Англия) — "Бешикташ" (Турция) — 1:0
"Тоттенхэм" (Англия) — "Фиорентина" (Италия) — 1:1
"Селтик" (Шотландия) — "Интер" (Италия) — 3:3
Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут неделей позже, в ближайший четверг, 26 февраля.
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