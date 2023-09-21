Лига Европы: Счет открыт в матче "Карабах" - "Мольде"

В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, открыт счет.
На 56-й минуте чемпион Азербайджана вышел вперед, благодаря забитому мячу Леандро Андраде - 1:0.
В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начался второй тайм.
Счет во встрече пока не открыт.
В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет не открыт. Команды ушли на перерыв.
В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Как сообщает Report, матч начался в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.
Перед стартовым свистком была объявлена минута молчания в память о погибших в результате наводнения в Ливии и землетрясения в Марокко.
Главный судья матча – Джон Битон (Шотландия).