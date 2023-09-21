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Лига Европы: Счет открыт в матче "Карабах" - "Мольде"

Лига Европы: Счет открыт в матче "Карабах" - "Мольде" В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".
Футбол
21 сентября 2023 г. 22:01
Лига Европы: Счет открыт в матче Карабах - Мольде

В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".

Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, открыт счет.

На 56-й минуте чемпион Азербайджана вышел вперед, благодаря забитому мячу Леандро Андраде - 1:0.

21:54

В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".

Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начался второй тайм.

Счет во встрече пока не открыт.

21:40

В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".

Как сообщает Report, в поединке, который проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, счет не открыт. Команды ушли на перерыв.

20:56

В Баку проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и норвежским "Мольде".

Как сообщает Report, матч начался в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова.

Перед стартовым свистком была объявлена ​​минута молчания в память о погибших в результате наводнения в Ливии и землетрясения в Марокко.

Главный судья матча – Джон Битон (Шотландия).

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