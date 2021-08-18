Лига Европы: Плей-офф начался разгромом

В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф.

В Лиге Европы УЕФА стартовал этап плей-офф.

По данным Report, в первый игровой день была сыграна 1 игра.

"Црвена Звезда", встречающаяся в Сербии с румынским клубом "ЧФР", забила 4 безответных мяча в ворота соперника. Голы забили Милан Павков на 5-й минуте, Александар Катаи на 38-й, Аль-Фарду бен Набуан на 68-й и Мирко Иванич на 77-й.

Таким образом, "Црвена Звезда", одержавшая крупную победу в первой игре, практически решила судьбу пары.

Лига Европы

Плей-офф, первая игра

23:00. "Црвена Звезда" (Сербия) - ЧФР (Румыния) - 4:0

Голы: Милан Павков, 5, Александар Катаи, 38, Аль-Фарду бен Набуан, 68, Мирко Иванич, 77

Другие матчи этого этапа будут сыграны 18 и 19 августа.