Лига Европы: Определились все участники 1/4 финала

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Определились все участники 1/4 финала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в Стамбуле испанская "Барселона" со счетом 2:1 победила турецкий "Галатасарай".

В составе победителей забитыми мячами отметились Педри (37-я минута) и Пьер-Эмерик Обамеянг (50), у проигравших отличился Маркан (28).

Ответные игры

17 марта

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Барселона" (Испания) - 1:2

Первая игра - 0:0.

21:45. "Байер" (Леверкузен, Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:1

Первая игра - 2:3.

21:45. "Монако" (Франция) - "Брага" (Португалия) - 1:1

Первая игра - 0:2.

21:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1

Первая игра - 0:3.

00:00. "Вест Хэм" (Англия) - "Севилья" (Испания) 2:0 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 1:0)

Первая игра - 0:1.

00:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Бетис" (Испания) - 1:1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 1:0)

Первая игра - 2:1.

00:00. "Лион" (Франция) - "Порту" (Португалия) - 1:1

Первая игра - 1:0.