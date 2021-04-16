Лига Европы: Определились все полуфинальные пары

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет с итальянской "Ромой" в полуфинале Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" сыграет с итальянской "Ромой" в полуфинале Лиги Европы.

Как передает Report, "Манчестер Юнайтед" в четвертьфинале играл с испанской "Гранадой". В ответной игре команда из Манчестера дома обыграла своего соперника со счетом 2:0, мяч на 6-й минуте забил Эдинсон Кавани, еще один в компенсированное время в свои ворота отправил игрок "Гранады" Хесус Вальехо. Первая игра 15 апреля завершилась победой "Манчестер Юнайтед" с аналогичным счетом. Уругвайский форвард Кавани забивает в еврокубках 11 сезонов подряд, причем в Лиге Европы до этого матча он не забивал с декабря 2012 года, тогда в составе итальянского "Наполи" он поразил ворота нидерландского ПСВ.

"Рома" в ответном матче 1/4 финала принимала нидерландский "Аякс". В первом матче римляне одержали победу со счетом 2:1, вторая игра завершилась вничью - 1:1. В составе хозяев забитым мячом отметился Эдин Джеко (72-я минута), у гостей отличился Брайан Бробби (49). По сумме двух встреч в следующий раунд прошел итальянский клуб.

В другом полуфинале сыграют испанский "Вильярреал" и английский "Арсенал". Первые полуфинальные матчи Лиги Европы пройдут 29 апреля, ответные - 6 мая. Финал турнира запланирован на 26 мая в польском Гданьске.

Лига Европы УЕФА

1/4 финала, ответные матчи

15 апреля

23:00. Вильярреал (Испания) - Динамо (Загреб, Хорватия) - 2:1

Голы: Пако Алькасер, 36, Жерар Морено, 43 - Мислав Оршич, 74

Первая игра - 1:0.

23:00. "Рома" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:1

Голы: Эдин Джеко, 72 - Брайан Бобби, 49

Первая игра - 2:1.

23:00. "Славия" (Прага, Чехия) - "Арсенал" (Англия) - 0:4

Голы: Эмиль Смит-Роу, 14, Александр Ляказетт, 21 (с пенальти); 77, Букайо Сака, 24

Первая игра - 1:1.

23:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Гранада" (Испания) - 2:0

Голы: Эдинсон Кавани, 6, Хесус Вальехо, 90 (автогол)

Первая игра - 2:0.