Лига Европы: Определились стартовые составы "Нанта" и "Карабаха"

Определились стартовые составы "Нанта" и "Карабаха", которые сыграют во Франции в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Определились стартовые составы "Нанта" и "Карабаха", которые сыграют во Франции в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report со ссылкой на сайт организации, команды выйдут на поле со следующими составами:

Нант: 1. Альбан Ляфон (к), 3. Андрей Жиротто, 5. Педро Чиривелья, 7. Эван Гессан, 8. Самюэль Мутуссами, 10. Людовик Блас, 21. Жан-Шарль Кастеллетто, 24. Себастьен Коршья, 29. Кентен Мерлен, 31. Мостафа Мохамед, 55. Абдул-Кадер Бамба.

Главный тренер: Антуан Комбуаре.

Карабах: 1. Шахруддин Магомедалиев, 2. Гара Гараев (к), 7. Ричард Алмейда, 10. Абдулла Зубир, 11. Квабена Овусу, 13. Бахлул Мустафазаде, 19. Филип Озобич, 20. Кади Борхес, 27. Торал Байрамов, 29. Марко Вешович, 81. Кевин Медина.

Главный тренер: Гурбан Гурбанов.

Отметим, что матч на стадионе "Ля Божуар" начнется в 23:00 по бакинскому времени.