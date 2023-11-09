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Лига Европы: Начался матч между "Карабахом" и "Байером"

Лига Европы: Начался матч между "Карабахом" и "Байером" Определились стартовые составы "Карабаха" и "Байера", которые сегодня встретятся в Баку в матче IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
9 ноября 2023 г. 21:52
Лига Европы: Начался матч между Карабахом и Байером

В Баку на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начался матч IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и леверкузенским "Байером".

Как сообщает Report, стартовый свисток был дан в 21:45.

21:08

Определились стартовые составы "Карабаха" и "Байера", которые сегодня встретятся в Баку в матче IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, с первых минут на поле выйдут следующие игроки:

Карабах: 99. Андрей Лунев, 13. Бахлул Мустафазаде, 81. Кевин Медина, 44. Эльвин Джафаргулиев, 29. Марко Вешович, 6. Жулио Ромао, 8. Марко Янкович, 7. Яссин Бензия, 15. Леандро Андраде, 10. Абдулла Зубир (к), 18. Жуниньо Олавио.

Байер: 17. Матей Коварж, 4. Джонатан Тах (к), 3. Пьеро Инкапье, 2. Йосип Станишич, 34. Гранит Джака, 8. Роберт Эндрих, 19. Нейтан Телла, 20. Алехандро Гримальдо, 10. Флориан Вирц, 21. Амин Адли, 22. Виктор Бонифасе.

Отметим, что матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, стартовый свисток будет дан в 21:45.

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