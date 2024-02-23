Лига Европы: Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала

Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, на церемонии жеребьевки, которая состоится 23 февраля, чемпион Азербайджана окажется в непосеянной корзине.

Возможными соперниками подопечных Гурбана Гурбанова являются "Вест Хэм", "Брайтон", "Ливерпуль" (все - Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) и «Байер" (Леверкузен, Германия).

Независимо от того, кто будет соперником, свою первую игру "Карабах" проведет дома.

Отметим, что матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта.