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Лига Европы: Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала

Лига Европы: Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Футбол
23 февраля 2024 г. 02:11
Лига Европы: Определены потенциальные соперники Карабаха в 1/8 финала

Определены потенциальные соперники "Карабаха" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, на церемонии жеребьевки, которая состоится 23 февраля, чемпион Азербайджана окажется в непосеянной корзине.

Возможными соперниками подопечных Гурбана Гурбанова являются "Вест Хэм", "Брайтон", "Ливерпуль" (все - Англия), "Рейнджерс" (Шотландия), "Аталанта" (Италия), "Вильярреал" (Испания), "Славия" (Чехия) и «Байер" (Леверкузен, Германия).

Независимо от того, кто будет соперником, свою первую игру "Карабах" проведет дома.

Отметим, что матчи стадии 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: “Qarabağ”ın növbəti raunddakı potensial rəqibləri müəyyənləşib

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