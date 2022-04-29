Лига Европы: Оба немецких клуба одержали победу

Германский футбольный клуб "Айнтрахт" со счетом 2:1 победил английский "Вест Хэм" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы.

Германский футбольный клуб "Айнтрахт" со счетом 2:1 победил английский "Вест Хэм" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе германской команды отметились Ансгар Кнауфф (1-я минута), Даити Камада (54), у "Вест Хэма" отличился Майкл Антонио (21).

Следующий матч между командами пройдет 5 мая во Франкфурте-на-Майне.

В другом поединке полуфинала германский клуб "Лейпциг" со счетом 1:0 победил шотландский "Рейнджерс". Встреча прошла в Лейпциге.

Единственный гол на 85-й минуте забил Анхелиньо.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".