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Лига Европы: Оба немецких клуба одержали победу

Лига Европы: Оба немецких клуба одержали победу Германский футбольный клуб "Айнтрахт" со счетом 2:1 победил английский "Вест Хэм" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы.
Футбол
29 апреля 2022 г. 01:14
Лига Европы: Оба немецких клуба одержали победу

Германский футбольный клуб "Айнтрахт" со счетом 2:1 победил английский "Вест Хэм" в первом матче полуфинальной стадии Лиги Европы.

Как передает Report, встреча прошла в Лондоне.

Забитыми мячами в составе германской команды отметились Ансгар Кнауфф (1-я минута), Даити Камада (54), у "Вест Хэма" отличился Майкл Антонио (21).

Следующий матч между командами пройдет 5 мая во Франкфурте-на-Майне.

В другом поединке полуфинала германский клуб "Лейпциг" со счетом 1:0 победил шотландский "Рейнджерс". Встреча прошла в Лейпциге.

Единственный гол на 85-й минуте забил Анхелиньо.

Финал Лиги Европы состоится в испанской Севилье 18 мая. Встреча пройдет на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa Liqası: Almaniya klubları qələbə qazanıblar

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