Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль признан автором лучшего гола недели в Лиге Европы.

Как передает Report, 17 февраля француз забил третий гол своей команды в первом матче 1/16 финала против загребского «Динамо» (3:1).

Отметим, что этот мяч также стал дебютным для форварда в составе «Севильи».

Напомним, что помимо Марсьяля, на звание автора лучшего гола недели претендовали Виллиан Жозе («Бетис»), Маттиа Дзакканья («Лацио») и Рафаэл Геррейру («Боруссия Д»).