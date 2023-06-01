Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Севилья" - "Рома"

В столице Венгрии Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой".
Как передает Report, "волки" ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Пауло Дибала забил единственный гол на 35-й минуте.
23:01
В столице Венгрии Будапеште начался финальный матч Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой".
Как сообщает Report, встреча, проходящая на "Пушкаш Арене", началась в 23:00 по бакинскому времени.
Поединок обслуживает английский судья ФИФА Энтони Тейлор.