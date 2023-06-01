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Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Севилья" - "Рома"

Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Севилья" - "Рома" В столице Венгрии Будапеште стартовал финальный матч Лиги Европы УЕФА между испанской «Севильей» и итальянской «Ромой».
Футбол
1 июня 2023 г. 00:02
Лига Европы: Завершился первый тайм матча Севилья - Рома

В столице Венгрии Будапеште проходит финальный матч Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой".

Как передает Report, "волки" ушли на перерыв с минимальным преимуществом. Пауло Дибала забил единственный гол на 35-й минуте.

23:01

В столице Венгрии Будапеште начался финальный матч Лиги Европы УЕФА между испанской "Севильей" и итальянской "Ромой".

Как сообщает Report, встреча, проходящая на "Пушкаш Арене", началась в 23:00 по бакинскому времени.

Поединок обслуживает английский судья ФИФА Энтони Тейлор.

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