Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Хаккен" - "Карабах"

В Швеции проходит матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Хаккен" и "Карабах".
Как передает Report, после перерыва счет в поединке не открыт.
23:03
В Швеции стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Хаккен" и "Карабах".
Как передает Report, поединок на стадионе "Уллеви" начался в 23:00 по бакинскому времени.
Судит встречу австрийский арбитр ФИФА Себастьян Кишамер.
В другом матче группы H немецкая команда "Байер 04" встретится с норвежским "Мольде".