О нас

Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Хаккен" - "Карабах"

Лига Европы: Завершился первый тайм матча "Хаккен" - "Карабах" В Швеции стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Хаккен" и "Карабах".
Футбол
5 октября 2023 г. 23:52
Лига Европы: Завершился первый тайм матча Хаккен - Карабах

В Швеции проходит матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Хаккен" и "Карабах".

Как передает Report, после перерыва счет в поединке не открыт.

23:03

В Швеции стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между командами "Хаккен" и "Карабах".

Как передает Report, поединок на стадионе "Уллеви" начался в 23:00 по бакинскому времени.

Судит встречу австрийский арбитр ФИФА Себастьян Кишамер.

В другом матче группы H немецкая команда "Байер 04" встретится с норвежским "Мольде".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Hakken" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB - 4

Экслюзивные новости

Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
Эксперт: Заявление миссии ООН продемонстрировало, что нет давления на армян в Карабахе
4 октября 2023 г. 13:46
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
Мэр Ирпеня: Мы видим большую поддержку со стороны Азербайджана
4 октября 2023 г. 11:27
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
Реза Вазири: Добыча золота в Нахчыване пока не представляется экономически целесообразной
3 октября 2023 г. 14:46
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
Британская компания ждет разрешения на эксплуатацию месторождений “Демирли” и “Гызылбулаг”
2 октября 2023 г. 18:00
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi