Лига Европы: Матч "Карабах" - "Олимпиакос" стала 5-й по количеству болельщиков

Объявлено количество болельщиков, наблюдающих за играми IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с трибун.

Объявлено количество болельщиков, наблюдающих за играми IV тура группового этапа Лиги Европы УЕФА с трибун.

Как передает Report, в 16 матчах приняли участие более 400 тыс зрителей.

В первую «пятёрку» также вошел матч группы G между командами «Карабах» и «Олимпиакос». За матчем на Республиканском стадионе имени Т.Бахрамова наблюдали 31,2 тыс болельщиков.

Больше всего болельщиков зарегистрировано в игре «Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Омония» (Кипр). На матче в Англии присутствовало 74 310 болельщиков.

Следует отметить, что в «Карабах» и «Олимпиакос» сыграли вничью - 0:0.