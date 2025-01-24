Лига Европы: "Манчестер Юнайтед" обыграл "Рейнджерс"

Завершился VII тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Завершился VII тур группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report , в рамках тура итальянская "Рома" провела гостевую встречу против AZ, а английский "Тоттенхэм" сыграл на выезде с немецким "Хоффенхаймом".

"Манчестер Юнайтед" принимал шотландский "Рейнджерс" на "Олд Траффорд". Турецкий "Фенербахче" дома завершил матч против французского "Лиона" безголевой ничьей (0:0).

Греческий "Олимпиакос" одержал гостевую победу над "Порту" со счетом 1:0.

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, VII тур

23 января

21:45. "Порту" (Португалия) - "Олимпиакос" (Греция) - 0:1

21:45. AZ (Нидерланды) - "Рома" (Италия) - 1:0

21:45. "Фенербахче" (Турция) - "Лион" (Франция) - 0:0

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - ФКСБ(Румыния) - 2:3

21:45. "Виктория" (Чехия) - "Андерлехт" (Бельгия) - 2:0

21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 3:1

21:45. "Мальмё" (Швеция) - "Твенте" (Нидерланды) - 2:3

21:45. "Хоффенхайм" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:3

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 2:1

00:00. "Айнтрахт" (Германия) - "Ференцварош" (Венгрия) - 2:0

00:00. "Лацио" (Италия) - "Реал Сосьедад" (Испания) - 3:1

00:00. ПАОК (Греция) - "Славия" (Чехия) - 2:0

00:00. "Юнион" (Бельгия) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1

00:00. "Лудогорец" (Болгария) - "Мидтьюлланн" (Дания) - 0:2

00:00. RFS (Латвия) - "Аякс" (Нидерланды) – 1:0

00:00. "Эльфсборг" (Швеция) - "Ницца" (Франция) - 1:0

Отметим, что 31 января состоится жеребьевка стадии плей-офф Лиги Европы. Команды, занявшие первые 8 мест в группах, автоматически выходят в 1/8 финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют путёвки в 1/8 финала через стадию плей-офф. Первые матчи плей-офф состоятся 13 февраля, ответные – 20 февраля.