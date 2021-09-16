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Лига Европы: "Локомотив" сыграл вничью с французским "Марселем"

Лига Европы: "Локомотив" сыграл вничью с французским "Марселем" Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Футбол
16 сентября 2021 г. 22:50

Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве на стадионе "Локомотив".

В составе гостей мяч забил Дженгиз Ундер (59-я минута, с пенальти), у хозяев отличился вышедший на замену Тино Анджорин (89). На 58-й минуте за вторую желтую карточку и фол, который привел к 11-метровому, с поля был удален защитник "Локомотива" Н.Тикнизян.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе Е с итальянским "Лацио" и турецким "Галатасараем". Во втором туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Лацио", "Марсель" примет "Галатасарай". Обе встречи пройдут 30 сентября.

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