Лига Европы: "Локомотив" сыграл вничью с французским "Марселем"

Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Московский "Локомотив" со счетом 1:1 сыграл вничью с французским "Марселем" в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Москве на стадионе "Локомотив".

В составе гостей мяч забил Дженгиз Ундер (59-я минута, с пенальти), у хозяев отличился вышедший на замену Тино Анджорин (89). На 58-й минуте за вторую желтую карточку и фол, который привел к 11-метровому, с поля был удален защитник "Локомотива" Н.Тикнизян.

"Локомотив" и "Марсель" выступают в группе Е с итальянским "Лацио" и турецким "Галатасараем". Во втором туре "Локомотив" на выезде сыграет с "Лацио", "Марсель" примет "Галатасарай". Обе встречи пройдут 30 сентября.