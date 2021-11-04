Лига Европы: "Лион" вышел в следующий этап, "Галатасарай" сохранил лидерство

Стартовал четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Стартовал четвертый тур группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, в 6 группах было сыграно 8 матчей.

"Галатасарай", один из представителей Турции на турнире, принимал российский "Локомотив". Победитель в этой встрече не определился - 1:1. "Желто-красные" сохранили лидерство в группе E.

"Легия", за которую выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели уступила в родных стенах итальянскому "Наполи" - 1:4. Единственный мяч представителя Варшавы забил на 11-й минуте Эмрели.

4 ноября

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

IV тур

Группа А.

21:45. "Брондбю" (Дания) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 1:1

21:45. "Лион" (Франция) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 3:0

Очки: "Лион" - 12, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 4, "Брондбю" - 2.

Группа В.

21:45. "Монако" (Франция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды) - 0:0

21:45. "Реал Сосьедад" (Испания) - "Штурм" (Грац, Австрия) - 1:1

Очки: "Монако" - 8, "Реал Сосьедад" - 6, ПСВ - 5, "Штурм" - 1.

Группа C.

21:45. "Легия" (Польша) - "Наполи" (Италия) - 1:4

00:00. "Лестер" (Англия) - "Спартак" (Москва, Россия)

Очки: "Наполи" - 7 (4 игры), "Легия" - 6 (4), "Лестер" - 4, "Спартак" - 3.

Группа D.

21:45. "Олимпиакос" (Греция) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) - 1:2

00:00. "Антверпен" (Бельгия) - "Фенербахче" (Турция)

Очки: "Айнтрахт" - 10 (4 игры), "Олимпиакос" - 6 (4 игры), "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1

Группа E.

21:45. "Галатасарай" (Турция) - "Локомотив" (Москва, Россия) - 1:1

00:00. "Марсель" (Франция) - "Лацио" (Италия)

Очки: "Галатасарай" - 8 (4 матча), "Лацио" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 2 (4).

Группа H

21:45. "Генк" (Бельгия) - "Вест Хэм" (Англия) - 2:2

00:00. "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Рапид" (Вена, Австрия)

Очки: "Вест Хэм" - 10 (4 матча), "Генк" - 4 (4). "Динамо" - 3, "Рапид" - 3.