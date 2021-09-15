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Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет со "Спартаком"

Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет со "Спартаком" Сегодня стартуют матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
15 сентября 2021 г. 08:11
Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет со Спартаком

Сегодня стартуют матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый день будет сыграна одна встреча.

В стартовом матче польская "Легия", за которую выступает нападающий сборной Азербайджана Махира Эмрели, встретится с российским клубом "Спартак" (Москва).

Матч на стадионе "Спартак" начнется в 18:30 по бакинскому времени.

Лига Европы

Групповой этап, I тур

Группа C

18:30. "Спартак" (Москва, Россия) - "Легия" (Польша)

Москва, Стадион "Спартак".

Остальные матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 16 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: Mahir Emrelinin komandası "Spartak"la qarşılaşacaq

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