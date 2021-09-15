Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет со "Спартаком"

Сегодня стартуют матчи группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый день будет сыграна одна встреча.
В стартовом матче польская "Легия", за которую выступает нападающий сборной Азербайджана Махира Эмрели, встретится с российским клубом "Спартак" (Москва).
Матч на стадионе "Спартак" начнется в 18:30 по бакинскому времени.
Лига Европы
Групповой этап, I тур
Группа C
18:30. "Спартак" (Москва, Россия) - "Легия" (Польша)
Москва, Стадион "Спартак".
Остальные матчи группового этапа Лиги Европы состоятся 16 сентября.