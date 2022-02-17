Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет с "Севильей"

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, все игры пройдут в один день.
Хорватское "Динамо" (Загреб), за который выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, сыграет в Испании с местной "Севильей".
17 февраля
Лига Европы УЕФА
Раунд плей-офф
21:55. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)
21:55. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)
21:55. "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия)
21:55. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)
00:00. "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
00:00. "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)
00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)
00:00. "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия).
Отметим, что ответные матчи состоятся через неделю.