Лига Европы: Команда Махира Эмрели сыграет с "Севильей"

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня стартует раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, все игры пройдут в один день.

Хорватское "Динамо" (Загреб), за который выступает игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели, сыграет в Испании с местной "Севильей".

17 февраля

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф

21:55. "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия)

21:55. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания)

21:55. "Шериф" (Молдова) - "Брага" (Португалия)

21:55. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Рейнджерс" (Шотландия)

00:00. "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

00:00. "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция)

00:00. "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

00:00. "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия).

Отметим, что ответные матчи состоятся через неделю.