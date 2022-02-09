Лига Европы: Команда Эмрели заказала дополнительные билеты

Хорватское "Динамо" (Загреб), в лице игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели, заказало дополнительные билеты на первый матч плей-офф Лиги Европы против "Севильи" в Испании.

Хорватское "Динамо" (Загреб), в лице игрока сборной Азербайджана Махира Эмрели, заказало дополнительные билеты на первый матч плей-офф Лиги Европы против "Севильи" в Испании.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Загреба, это произошло из-за продажи всех 1 000 билетов для болельщиков команды гостей.

Поэтому столичный клуб обратился к другой стороне с просьбой выделить дополнительный сектор для своих болельщиков.

Матч между "Севильей" и "Динамо" состоится 17 февраля, ответный - 24 февраля.