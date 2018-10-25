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    Лига Европы: "Карабах" встретится с "Ворскла"

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сегодня "Карабах" проведет очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

    Как передает Report, в III туре группового этапа подопечные Гурбана Гурбанова примут украинский "Ворскл". Это будет первая дуэль полтавчан с командой из Азербайджана. Напомним, что "Карабах" в Лиге Европы сезона 2014/2015 попал в одну группу с "Днепром". Победив будущего финалиста в гостях с забитым безответным мячом, "Карабах" проиграл дома со счетом 1:2.

    Подопечные Василия Сачко прибыли в Баку с потерями. Не приехали травмированные Гегам Кадимян, Александр Кобахидзе и Денис Васин. Также в состав не попали Ибрагим Кане и Дмитрий Кравченко.

    В свою очередь у "Карабаха" нет травмированных игроков. Дани Кинтана, который уже завершил процесс восстановления, также присоединится к команде.

    В Чемпионате Украины в последнем туре "Ворскла" проиграл киевскому "Динамо" пропустив один безответный гол. "Карабах" несмотря на победу на "Сабаилом" со счетом 1:0, столкнулся с техническим поражением.

    Лига европы

    Групповой этап, III тур

    Группа Е

    20:55. "Карабах" (Азербайджан) - "Ворскла" (Украина)

    Главный арбитр: Рой Райншрайбер

    Боковые арбитры: Данни Красику, Давид Элиас Биттон

    Четвертый арбитр: Амихай Йеношуа Мозес

    Дополнительные вспомогательные арбитры: Алон Йефет, Даниэль Бар Натан (Израильтяне)

    Судейский наблюдатель: Сергей Зуев (Россия)

    Представитель УЕФА: Казимир Олежек (Польша)

    Бакинский Олимпийский Стадион.

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