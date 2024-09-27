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Лига Европы: "Карабах" уступил "Тоттенхэму"

Лига Европы: "Карабах" уступил "Тоттенхэму" Состоялся матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".
Футбол
27 сентября 2024 г. 01:42
Лига Европы: Карабах уступил Тоттенхэму

Состоялся матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

В составе английской команды отличились Бреннан Джонсон (12-я минута), Пап Матар Сарр (52) и Доминик Соланке (68). С 8-й минуты "Тоттенхэм" играл в меньшинстве - с поля был удален румынский защитник Раду Дрэгушин.

Начало встречи было отложено на 35 минут, поскольку "Карабах" не смог вовремя прибыть на стадион из-за серьезных пробок в Лондоне.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUEFA Avropa Liqası: "Qarabağ" "Tottenhem"ə məğlub olub - YENİLƏNİB-8

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