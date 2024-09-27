Лига Европы: "Карабах" уступил "Тоттенхэму"

Состоялся матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".

Состоялся матч общего этапа Лиги Европы УЕФА между английским "Тоттенхэмом" и азербайджанским "Карабахом".

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:0.

В составе английской команды отличились Бреннан Джонсон (12-я минута), Пап Матар Сарр (52) и Доминик Соланке (68). С 8-й минуты "Тоттенхэм" играл в меньшинстве - с поля был удален румынский защитник Раду Дрэгушин.

Начало встречи было отложено на 35 минут, поскольку "Карабах" не смог вовремя прибыть на стадион из-за серьезных пробок в Лондоне.