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Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч

Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.
Футбол
17 августа 2023 г. 07:41
Лига Европы: Карабах сегодня проведет ответный матч

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в Финляндии сыграют с местным клубом ХИК.

Поединок, который состоится на "Болт Арене", начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Встречу будет обслуживать арбитр ФИФА Вилли Делажо из Франции.

Представитель Азербайджана выиграл первую игру со счетом 2:1.

Лига Европы УЕФА, III квалификационный раунд

Ответная игра

20:00. ХИК - "Карабах"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Хельсинки. "Болт Арена".

Отметим, что победитель пары в следующем туре встретится с чемпионом Словении "Олимпия".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ" bu gün cavab oyununa çıxacaq

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