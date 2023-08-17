Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в Финляндии сыграют с местным клубом ХИК.

Поединок, который состоится на "Болт Арене", начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Встречу будет обслуживать арбитр ФИФА Вилли Делажо из Франции.

Представитель Азербайджана выиграл первую игру со счетом 2:1.

Лига Европы УЕФА, III квалификационный раунд

Ответная игра

20:00. ХИК - "Карабах"

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Хельсинки. "Болт Арена".

Отметим, что победитель пары в следующем туре встретится с чемпионом Словении "Олимпия".