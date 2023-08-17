Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч

Сегодня азербайджанский "Карабах" проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу.
Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в Финляндии сыграют с местным клубом ХИК.
Поединок, который состоится на "Болт Арене", начнется в 20:00 по бакинскому времени.
Встречу будет обслуживать арбитр ФИФА Вилли Делажо из Франции.
Представитель Азербайджана выиграл первую игру со счетом 2:1.
Лига Европы УЕФА, III квалификационный раунд
Ответная игра
20:00. ХИК - "Карабах"
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
Хельсинки. "Болт Арена".
Отметим, что победитель пары в следующем туре встретится с чемпионом Словении "Олимпия".