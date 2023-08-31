Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч раунда плей-офф

"Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

"Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, в ответном поединке раунда плей-офф подопечные Гурбана Гурбанова примут словенскую "Олимпию".

Судить встречу будет испанский арбитр ФИФА Алехандро Эрнандес. Игра на республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начнется в 20:00.

Напомним, что в первом матче чемпион Азербайджана победил со счетом 2:0.

Лига Европы УЕФА

20:00. "Карабах" – "Олимпия" (Словения). (первая игра 2:0)

Судья: Алехандро Эрнандес (Испания).

Баку. Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.