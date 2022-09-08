Лига Европы: "Карабах" проведет свой первый матч группового этапа

Сегодня "Карабах" проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Гурбан Гурбанов в гостях сыграют с германским "Фрайбургом".
Поединок, который пройдет на стадионе "Europa-Park" начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии.
В другом матче группы G французский "Нант" в родных стенах встретится с греческим "Олимпиакосом".
Лига Европы УЕФА
Группа G
23:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия)
Судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).
Фрайбург. Стадион "Europa-Park".