Лига Европы: "Карабах" проведет свой первый матч группового этапа

Сегодня "Карабах" проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Сегодня "Карабах" проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Гурбан Гурбанов в гостях сыграют с германским "Фрайбургом".

Поединок, который пройдет на стадионе "Europa-Park" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии.

В другом матче группы G французский "Нант" в родных стенах встретится с греческим "Олимпиакосом".

Лига Европы УЕФА

Группа G

23:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия)

Судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Фрайбург. Стадион "Europa-Park".