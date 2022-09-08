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Лига Европы: "Карабах" проведет свой первый матч группового этапа

Лига Европы: "Карабах" проведет свой первый матч группового этапа Сегодня "Карабах" проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Футбол
8 сентября 2022 г. 07:56
Лига Европы: Карабах проведет свой первый матч группового этапа

Сегодня "Карабах" проведет свой первый матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Гурбан Гурбанов в гостях сыграют с германским "Фрайбургом".

Поединок, который пройдет на стадионе "Europa-Park" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом из Бельгии.

В другом матче группы G французский "Нант" в родных стенах встретится с греческим "Олимпиакосом".

Лига Европы УЕФА

Группа G

23:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Фрайбург" (Германия)

Судья: Эрик Ламбрехтс (Бельгия).

Фрайбург. Стадион "Europa-Park".

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" qrup mərhələsində ilk oyununu keçirəcək

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