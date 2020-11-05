Лига Европы: "Карабах" против  "Сивасспора"

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.
Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче третьего тура группы I встретятся с клубом "Сивасспор". Игра на стадионе "4 сентября" начнется в 21:55 по бакинскому времени.
Обе команды, проигравшие первые две игры в группе, делят 3-4 места. Чемпион Азербайджана находится на последнем месте только по количеству забитых мячей.
Отметим, что клуб Суперлиги столкнется с "Карабахом" с серьезными потерями. Так, Зия Эрдал, Аарон Аппиндангое и Хорхе Феликс не сыграют в составе соперника из-за травм. Кроме того, пропустит матч Самба Камара, получивший красную карточку против израильского "Маккаби" (Тель-Авив). Под вопросом появление в составе Марсело Гояно и Эрдогана Ешилюртуна.
Хотя, первоначально матч должна была судить бригада арбитров из Португалии, но позже УЕФА заменила их на швейцарцев.
Лига Европы УЕФА
I группа, III тур
21:55. "Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан)
Судьи: Сандро Шерер, Стефан де Алмейда, Беким Зогай (Швейцария)
Резервный судья: Янко Йоан Василица (Португалия)
Сивас, стадион "4 сентября".
В другом матче этой группы "Вильярреал" дома встретится с "Маккаби".