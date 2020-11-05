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Лига Европы: "Карабах" против  "Сивасспора"

Лига Европы: "Карабах" против  "Сивасспора" Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.
Футбол
5 ноября 2020 г. 07:32
Лига Европы: Карабах против  Сивасспора

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, подопечные Гурбана Гурбанова в матче третьего тура группы I встретятся с клубом "Сивасспор". Игра на стадионе "4 сентября" начнется в 21:55 по бакинскому времени.

Обе команды, проигравшие первые две игры в группе, делят 3-4 места. Чемпион Азербайджана находится на последнем месте только по количеству забитых мячей.

Отметим, что клуб Суперлиги столкнется с "Карабахом" с серьезными потерями. Так, Зия Эрдал, Аарон Аппиндангое и Хорхе Феликс не сыграют в составе соперника из-за травм. Кроме того, пропустит матч Самба Камара, получивший красную карточку против израильского "Маккаби" (Тель-Авив). Под вопросом появление в составе Марсело Гояно и Эрдогана Ешилюртуна.

Хотя, первоначально матч должна была судить бригада арбитров из Португалии, но позже УЕФА заменила их на швейцарцев.

Лига Европы УЕФА

I группа, III тур

21:55. "Сивасспор" (Турция) - "Карабах" (Азербайджан)

Судьи: Сандро Шерер, Стефан де Алмейда, Беким Зогай (Швейцария)

Резервный судья: Янко Йоан Василица (Португалия)

Сивас, стадион "4 сентября".

В другом матче этой группы "Вильярреал" дома встретится с "Маккаби".

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: "Qarabağ" "Sivasspor"a qarşı

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