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Лига Европы: "Карабах" примет в Баку греческий "Олимпиакос"

Лига Европы: "Карабах" примет в Баку греческий "Олимпиакос" Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
13 октября 2022 г. 07:31
Лига Европы: Карабах примет в Баку греческий Олимпиакос

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова в рамках IV тура группы G примет в Баку греческий "Олимпиакос".

Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:45. Его будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Паусоном.

"Карабах" занимает второе место в группе G с 6 очками, а представитель Пирей находится на последнем месте, проиграв все поединки.

Лидер группы немецкий "Фрайбург" в гостях сыграет с французским "Нантом".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, IV тур

20:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Олимпиакос" (Греция)

Судья: Крэйг Паусон (Англия).

Баку. Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Очки: "Фрайбург" - 9, "Карабах" - 6, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" bu gün "Olimpiakos"u qəbul edəcək

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