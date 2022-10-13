Лига Европы: "Карабах" примет в Баку греческий "Олимпиакос"

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в рамках группового этапа Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда под руководством Гурбана Гурбанова в рамках IV тура группы G примет в Баку греческий "Олимпиакос".

Игра на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начнется в 20:45. Его будет обслуживать английская бригада арбитров во главе с Крэйгом Паусоном.

"Карабах" занимает второе место в группе G с 6 очками, а представитель Пирей находится на последнем месте, проиграв все поединки.

Лидер группы немецкий "Фрайбург" в гостях сыграет с французским "Нантом".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап, IV тур

20:45. "Карабах" (Азербайджан) – "Олимпиакос" (Греция)

Судья: Крэйг Паусон (Англия).

Баку. Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова

Очки: "Фрайбург" - 9, "Карабах" - 6, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.