Лига Европы: "Карабах" победил финский клуб

В первом матче III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и финским ХИК открыт счет.

"Карабах" в этом сезоне провел свой первый матч в Лиге Европы УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова завершилась победой представителя Агдама - 2:1.

Хотя счет в матче на 4-й минуте открыл Марко Янкович, судьи зафиксировали офсайд. В результате гол "Карабаха" был отменен. Затем первый гол забил на 55-й минуте Леандро Андраде. На 77-й минуте из гостей Энтони Олусанья сравнял счет. Судьба матча была решена на 85-й минуте благодаря голу нового трансфера "Карабаха" Жуниньо.

Ответный матч между командами состоится 17 августа.

21:23

В первом матче III квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА между "Карабахом" и финским ХИК открыт счет.

Как сообщает Report, первый гол забил на 55-й минуте игрок "Карабаха" Леандро Андраде.

Отметим, что первый тайм завершился безголевой ничьей.

Встреча проходит на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Главным арбитром матча является израильтянин Рой Рейншрейбер.

Ответный матч команд состоится 17 августа в Хельсинки.