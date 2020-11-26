Лига Европы: "Карабах" может потерять шансы на выход в плей-офф

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский представитель в рамках IV тура группы I встретится с турецким "Сивасспором".

Из-за военной ситуации в стране, чемпион Азербайджана свои домашние игры проводит в Стамбуле, на стадионе "Башакшехир Фатих Терим". В случаи поражения в этой встрече, подопечные Гурбана Гурбанова теряют все шансы на выход в плей-офф.

Обе команды перед игрой понесли серьезные потери. В "Карабахе" Филип Озобич пропустит матч из-за перебора карточек, а Максим Медведев и Рахиль Мамедов заразились коронавирусом. Следует отметить, по этой же причине у соперника не смогут выйти на поле сразу 8 футболистов.

Первая встреча между этими командами завершился победой турецкой команды со счетом 2:0.

В другом матче группы испанский "Вильярреал" встретится с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.

Лига Европы УЕФА, Группа I.

IV тур

21:55. "Карабах" (Азербайджан) - "Сивасспор" (Турция)

Судья: Якоб Кехлет (Дания)

Стамбул, стадион "Башакшехир Фатих Терим".

"Вильярреал" - 9 очков, "Маккаби" - 6, "Сивасспор" - 3, "Карабах" - 0.