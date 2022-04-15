Лига Европы: Известны все участники 1/2 финала

Стали известны все участники полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Стали известны все участники полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

В первом матче "Брага" одержала домашнюю победу со счетом 1:0. Ответная игра в Глазго завершилась победой шотландцев в дополнительное время со счетом 3:1. В составе "Рейнджерс" голы забили Джеймс Тавернье (2, 44 - пенальти) и Кемар Руф (101). У "Браги" единственный гол забил Давид Карму (83), по ходу матча красные карточки получили игроки португальского клуба Витор Тормена (42) и Юри Медейруш (105).

Испанский футбольный клуб "Барселона" проиграл немецкому "Айнтрахту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выбыл из турнира.

Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 3:2. Голы забили Филип Костич (4 - пенальти, 67) и Рафаэль Борре (36). Забитыми мячами в составе хозяев отметились Серхио Бускетс (90+1) и Мемфис Депай (90+10 - пенальти). Первая встреча между соперниками завершилась вничью - 1:1.

Лига Европы, 1/4 финала

Ответные матчи

14 апреля

20:45. "Аталанта" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:2

Гол: Кристофер Нкунку, 18, 87 (пен.)

Первая игра - 1:1

23:00. "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:3

Голы: Серхио Бускетс, 90+1, Мемфис Депай, 90+11 (пен.) – Филип Костич, 4; 67 (пен.). Рафаэль Борре, 36.

Первая игра - 1:1

23:00. "Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:3

Голы: Крейг Доусон, 38, Деклан Райс, 44, Кэррод Боуэн.

Первая игра - 1:1

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 1:0)

Голы: Джеймс Таверни, 2; 44 (пен.). Кемар Руф, 101 - Давид Карму, 83

Первая игра - 0:1.