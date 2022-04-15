Лига Европы: Известны все участники 1/2 финала

Стали известны все участники полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Как передает Report, шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в полуфинал Лиги Европы.
В первом матче "Брага" одержала домашнюю победу со счетом 1:0. Ответная игра в Глазго завершилась победой шотландцев в дополнительное время со счетом 3:1. В составе "Рейнджерс" голы забили Джеймс Тавернье (2, 44 - пенальти) и Кемар Руф (101). У "Браги" единственный гол забил Давид Карму (83), по ходу матча красные карточки получили игроки португальского клуба Витор Тормена (42) и Юри Медейруш (105).
Испанский футбольный клуб "Барселона" проиграл немецкому "Айнтрахту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выбыл из турнира.
Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 3:2. Голы забили Филип Костич (4 - пенальти, 67) и Рафаэль Борре (36). Забитыми мячами в составе хозяев отметились Серхио Бускетс (90+1) и Мемфис Депай (90+10 - пенальти). Первая встреча между соперниками завершилась вничью - 1:1.
Лига Европы, 1/4 финала
Ответные матчи
14 апреля
20:45. "Аталанта" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:2
Гол: Кристофер Нкунку, 18, 87 (пен.)
Первая игра - 1:1
23:00. "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:3
Голы: Серхио Бускетс, 90+1, Мемфис Депай, 90+11 (пен.) – Филип Костич, 4; 67 (пен.). Рафаэль Борре, 36.
Первая игра - 1:1
23:00. "Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:3
Голы: Крейг Доусон, 38, Деклан Райс, 44, Кэррод Боуэн.
Первая игра - 1:1
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 1:0)
Голы: Джеймс Таверни, 2; 44 (пен.). Кемар Руф, 101 - Давид Карму, 83
Первая игра - 0:1.