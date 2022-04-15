О нас
Аудио новости

Лига Европы: Известны все участники 1/2 финала

Лига Европы: Известны все участники 1/2 финала Стали известны все участники полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.
Футбол
15 апреля 2022 г. 02:03
Лига Европы: Известны все участники 1/2 финала

Стали известны все участники полуфинала Лиги Европы УЕФА по футболу.

Как передает Report, шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" обыграл португальскую "Брагу" и вышел в полуфинал Лиги Европы.

В первом матче "Брага" одержала домашнюю победу со счетом 1:0. Ответная игра в Глазго завершилась победой шотландцев в дополнительное время со счетом 3:1. В составе "Рейнджерс" голы забили Джеймс Тавернье (2, 44 - пенальти) и Кемар Руф (101). У "Браги" единственный гол забил Давид Карму (83), по ходу матча красные карточки получили игроки португальского клуба Витор Тормена (42) и Юри Медейруш (105).

Испанский футбольный клуб "Барселона" проиграл немецкому "Айнтрахту" в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы и выбыл из турнира.

Встреча в Барселоне завершилась победой гостей со счетом 3:2. Голы забили Филип Костич (4 - пенальти, 67) и Рафаэль Борре (36). Забитыми мячами в составе хозяев отметились Серхио Бускетс (90+1) и Мемфис Депай (90+10 - пенальти). Первая встреча между соперниками завершилась вничью - 1:1.

Лига Европы, 1/4 финала

Ответные матчи

14 апреля

20:45. "Аталанта" (Италия) - "Лейпциг" (Германия) - 0:2

Гол: Кристофер Нкунку, 18, 87 (пен.)

Первая игра - 1:1

23:00. "Барселона" (Испания) - "Айнтрахт" (Германия) - 2:3

Голы: Серхио Бускетс, 90+1, Мемфис Депай, 90+11 (пен.) – Филип Костич, 4; 67 (пен.). Рафаэль Борре, 36.

Первая игра - 1:1

23:00. "Лион" (Франция) - "Вест Хэм" (Англия) - 0:3

Голы: Крейг Доусон, 38, Деклан Райс, 44, Кэррод Боуэн.

Первая игра - 1:1

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Брага" (Португалия) - 3:1 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ - 1:0)

Голы: Джеймс Таверни, 2; 44 (пен.). Кемар Руф, 101 - Давид Карму, 83

Первая игра - 0:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоAvropa Liqası: Yarımfinalçılar bəlli olub, "Barselona" mübarizəni dayandırıb

Другие новости из категории

Лига конференций: Стали известны все команды, вышедшие в полуфинал
ВидеоЛига конференций: Стали известны все команды, вышедшие в полуфинал
15 апреля 2022 г. 01:25
Еще один игрок Реала заразился коронавирусом
Еще один игрок "Реала" заразился коронавирусом
15 апреля 2022 г. 00:38
Врачи Диего Марадоны предстанут перед судом
Врачи Диего Марадоны предстанут перед судом
14 апреля 2022 г. 18:49
Обнародован судейский состав на матч Карабах - Шамахы
Обнародован судейский состав на матч "Карабах" - "Шамахы"
14 апреля 2022 г. 10:45
УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов
УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги чемпионов
14 апреля 2022 г. 09:26
Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму
Коллекционную карточку Panini с изображением Месси продали за рекордную сумму
14 апреля 2022 г. 08:44
ЛЧ: Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели
ЛЧ: Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели
14 апреля 2022 г. 07:30
Гвардиола в девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
Гвардиола в девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов
14 апреля 2022 г. 06:11
Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча
Игроки «Атлетико» и «Манчестер Сити» устроили стычку после матча
14 апреля 2022 г. 02:34
ЛЧ: Стали известны полуфинальные пары
ВидеоЛЧ: Стали известны полуфинальные пары
14 апреля 2022 г. 01:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi